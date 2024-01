BRP Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "BRP":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brp liegt bei einem Wert von 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 24,02 (Freizeitausrüstung & Produkte) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in Bezug auf die Aktie von Brp in den letzten vier Wochen. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden 9 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet. Dies ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Brp-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von Analysten liegt bei 107,8 CAD, was ein Aufwärtspotential von 16,86 Prozent bedeutet. Somit wird die Aktie auch hier als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.