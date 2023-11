BRP Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "BRP":

Die Brp-Aktie wurde von insgesamt 10 Analysten bewertet, wobei 7 Einstufungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. In den letzten 30 Tagen wurden 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was darauf hindeutet, dass die Aktie zuletzt als "Gut" bewertet wurde. Die Durchschnittsbewertung der Kursziele ergibt einen Wert von 136,1 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 43,17 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 95,06 CAD. Die daraus resultierende Empfehlung ist demnach "Gut". Insgesamt erhält die Brp-Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem KGV-Wert von 7,87 ist Brp im Vergleich zum Branchenmittel "Freizeitausrüstung & Produkte" deutlich günstiger und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 25,61, was einen Abstand von 69 Prozent zum KGV von Brp bedeutet. Basierend auf diesen Zahlen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich auch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Brp ausgetauscht. Als Resultat wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet. Das Anleger-Sentiment erhält somit eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Brp-Aktie bei 8,03 Prozent, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -12,67 Prozent, wobei Brp mit 20,7 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.