BRP Aktie: Der nächste starke Knaller!

In den letzten zwei Wochen wurde die Brp von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung ergibt sich aus der Messung der Anleger-Stimmung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 9 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für die Brp vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Brp vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 20,06 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 107,8 CAD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten somit die Stufe "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um Brp lassen sich auch über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Brp in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Brp liegt bei 7,26, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Freizeitausrüstung & Produkte" von 23 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.