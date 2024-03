BRP Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Brp wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der bei 85,44 liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 65,04, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Brp eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Stimmungsbild bei Brp hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was darauf hindeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher erhält Brp in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Brp daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.

Das Anleger-Sentiment ist auch ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Brp veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Brp, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Brp nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.