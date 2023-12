BRP Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "BRP":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Brp liegt bei 55,5, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für die Brp bei 65, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Brp daher eine Klassifizierung als "Neutral" für diese Kategorie.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Aktuell beträgt die Dividendenrendite für Brp 0,7 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (0,59) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Brp von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Freizeitausrüstung & Produkte) wird Brp als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,26 liegt die Aktie 72 Prozent unter dem Branchen-KGV von 26,1. Auf fundamentaler Basis erhält Brp daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Brp. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Brp daher für diese Stufe ein "Gut".