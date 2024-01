BRP Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "BRP":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Brp zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 8,86 und einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut". Bezüglich des Sentiments und Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen und führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird der Aktie von Brp hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben. Auch auf sozialen Plattformen wurden die Kommentare überwiegend positiv bewertet, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brp 7, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" als unterbewertet betrachtet wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.