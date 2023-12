BRP Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "BRP":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI 4,32, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 57,71 und führt zu einer "Neutral" Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Brp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 102,27 CAD. Der letzte Schlusskurs von 94,7 CAD weicht um -7,4 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 93,57 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Brp liegt aktuell bei 0,7 Prozent, was etwas weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,26 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung aufgrund der geringen Differenz.

Langfristig erhalten 9 Analysten die Brp-Aktie die Bewertung "Gut", während kurzfristig 9 von ihnen immer noch eine "Gut"-Bewertung abgeben. Das Kursziel der Analysten wird auf 107,8 CAD festgelegt, was einer erwarteten Performance von 13,83 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Bewertung von "Gut" von der Redaktion.