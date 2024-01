BRP Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "BRP":

Die Brp-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 101,79 CAD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 94,02 CAD weicht damit um -7,63 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 92,97 CAD liegt der letzte Schlusskurs nur um +1,13 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Brp-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,26 insgesamt 68 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Freizeitausrüstung & Produkte" ist.

Die Anleger-Stimmung zu Brp ist in den sozialen Medien überwiegend positiv. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen führt zu der Einstufung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite der Brp-Aktie beträgt 0,7 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,3 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus verschiedenen Bewertungen für die Brp-Aktie, die von "Schlecht" in der technischen Analyse bis zu "Gut" in der fundamentalen Analyse und der Anleger-Stimmung reicht.