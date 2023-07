BRIGHTSOURCE ENERGY, INC. Ausgliederung des Geschäftsbereichs Spins-Off Renewable Energy und Batteriespeicher mit Sitz in Israel

Houston (ots/PRNewswire) -New BrightSource LTD, ein in Israel ansässiges Unternehmen im Besitz des Managements und der Mitarbeiter, hat das Auslandsgeschäft und das geistige Eigentum von BrightSource Energy, Inc. erworben.BrightSource Energy, Inc. („BSE"), weltweit führender Anbieter von solarthermischen Kraftwerken („CSP"), gibt die Ausgliederung seiner israelischen, britischen und südafrikanischen Tochtergesellschaften bekannt. Infolgedessen bilden diese Tochtergesellschaften New BrightSource Energy LTD („New BrightSource"), eine neue Unternehmensgruppe unter der Leitung von Izik Kirshenbaum, sowie israelischer und britischer Geschäftsführung.BSE, jetzt in Kelvin Energy Inc. („KE") umbenannt, ist zu einem Minderheitsaktionär an New BrightSource geworden.„Diese Transaktion bietet über das schuldenfreie New BrightSource und sein erstklassiges Management- und Technologieteam die beste Gelegenheit, Synergien zwischen unserer CSP-Technologie und den aufstrebenden Energiemanagementmärkten zu schaffen", sagte David Ramm, Chairman und CEO von BSE.Als Ergebnis des Spin-off, wird New BrightSource den Markt für erneuerbare Energien, Batteriespeichermanagement und intelligente KI-basierte Stromnetzlösungen nachverfolgen.Das Technologieportfolio von New BrightSource bildet die Grundlage für neue Technologien, die auf Basis fundierter Kenntnisse des dezentralen Energiemanagements entwickelt werden. Durch seine neu erworbenen Tochtergesellschaften wird New BrightSource auch weiterhin CSP-Technologie anbieten, einschließlich Projekt- und Supportdienstleistungen für die bestehenden BSE-Projekte in Israel, Dubai und Südafrika.„Wir freuen uns darauf, ein zentraler Akteur bei der Lösung der Herausforderungen der globalen Dekarbonisierung und der Bereitstellung eines nachhaltigen Umfelds für die kommenden Generationen zu werden", sagte Izik Kirshenbaum, der als Vorsitzender und CEO von New BrightSource fungieren wird. „Ich bin glücklich und fühle mich geehrt, das hervorragende Team von New BrightSource mit seinen bahnbrechenden Technologien des intelligenten Energiemanagements für die aufregenden neuen Märkte intelligenter erneuerbarer Netze leiten zu dürfen".Kelvin Energy Inc., das seine Kapitalbeteiligung an seinem Projekt in Ivanpah, Kalifornien, aufrechterhält, wird weiterhin technische Beratungsdienste in Ivanpah anbieten und möglicherweise CSP-Geschäftsmöglichkeiten in den USA und Kanada verfolgen.„Nach der Erwägung zahlreicher strategischer Alternativen in den letzten Jahren", sagte BSE stellvertretender Vorsitzender, Troy Taylor „schafft diese Spin-Off-Transaktion den besten Weg nach vorne, um neue CSP-Möglichkeiten zu erkunden und gleichzeitig den potenziellen Wert für bestehende KE-Stakeholder zu maximieren".BrightSource Energy, Inc/Kelvin Energy, Inc.,New BrightSource Energy LTDAnsprechpartner:David Ramm, CEOIzik Kirshenbaum, CEOView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/brightsource-energy-inc-ausgliederung-des-geschaftsbereichs-spins-off-renewable-energy-und-batteriespeicher-mit-sitz-in-israel-301875954.htmlOriginal-Content von: Kelvin Energy Inc., übermittelt durch news aktuell