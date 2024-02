BRF Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Brf-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 1,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -47,74 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,87 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Brf-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +30,45 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2,87 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 2,77 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Zusammenfassend ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Brf-Aktie derzeit mit einem RSI-Wert von 65,52 als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 41 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Brf-Aktie basierend auf dem RSI mit "Neutral" bewertet.