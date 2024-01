BRF Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Analyse der Analysteneinschätzungen für die Brf-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt laut Analystenmeinungen 1,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,64 USD einem möglichen Rückgang um -43,18 Prozent entspricht, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Brf-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten immer positiver wurde, was als gutes Zeichen gewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Daher erhält die Brf-Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Brf-Aktie von 2,64 USD als positiv bewertet, da er mit +34,69 Prozent über dem GD200 (1,96 USD) liegt. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 2,63 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Brf-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Brf-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 75,95 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -11,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +87,65 Prozent für die Brf-Aktie. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 153,94 Prozent erzielte, liegt die Brf-Aktie um 77,99 Prozent darunter. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.