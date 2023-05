BREMER gründet Standort Erfurt / Wachstumskurs wird im Jubiläumsjahr fortgesetzt

Erfurt (ots) -Die BREMER AG, deutschlandweit eines der führenden Unternehmen im schlüsselfertigen Bauen mit Stahlbetonfertigteilen, setzt seinen konsequenten Wachstumskurs fort. Im 75. Jubiläumsjahr gründet das bundesweit tätige Familienunternehmen den Standort Erfurt.Von Erfurt aus betreuen Geschäftsstellenleiter Steffen Spredemann und sein Team Kunden aus der Region Thüringen und den angrenzenden Bundesländern Hessen, Bayern, Sachsen-Anhalt sowie Sachsen.Warum für den elften BREMER Standort die Wahl auf Erfurt gefallen ist: "Mitteldeutschland besitzt einen gesunden Branchenmix aus Dienstleistungsunternehmen, Lebensmittel- und Automobilproduktion, allgemeinen Produktionsbetrieben und Batterietechnik sowie deren Zulieferern. Zudem hat sich die Wirtschaftsregion Erfurt durch die zentrale Lage in Deutschland zu einem wichtigen Logistikstandort entwickelt. Hier sehen wir großes Potenzial", erklärt Spredemann. Zu den Kunden zählen Groß- und mittelständische Unternehmen, Projektentwickler und öffentliche Auftraggeber. Diesen steht BREMER als Generalunternehmer von der Planungs- über die Bauphase bis hin zur Gebäudebewirtschaftung eng zur Seite.Neben der hohen Qualität und der Termintreue sieht Spredemann auch in der Regionalität einen wesentlichen Erfolgsfaktor. "Wir sind regional verwurzelt, sehr gut vernetzt und arbeiten mit regionalen Handwerksbetrieben, Fachingenieuren und Dienstleistern zusammen. Für unsere Kunden ist es ein großer Mehrwert, mit uns einen leistungsstarken und kompetenten Partner zu haben, der aus der Region kommt."Für das aktuelle Geschäftsjahr steht zunächst die Personalakquise an erster Stelle. Für das Team werden weitere Bau- und Projektleiter sowie Architekten und Planer gesucht. Perspektivisch soll auch eine eigene Gebäudetechnikabteilung in Erfurt etabliert werden, sodass kurz- und mittelfristig alle Projekte aus eigener Kraft von Erfurt aus vollumfänglich betreut werden können.BREMER AGIn Deutschland zählt BREMER zu den führenden Unternehmen im schlüsselfertigen Bauen im Industrie- und Gewerbebau. Das 1947 gegründete Familienunternehmen agiert mit seinen Standorten Stuttgart, Leipzig, Ingolstadt, Hamburg, Bochum, Berlin-Brandenburg, Bremen, Karlsruhe, Hannover, Erfurt sowie Krakau und Poznan (Polen) europaweit. Geplant und gefertigt wird in eigenen Werken am Hauptsitz Paderborn und in Leipzig.Als ganzheitlicher Anbieter der Immobilien- und Bauwirtschaft begleitet BREMER seine Kunden von der Projektentwicklung über die Fertigung bis zum schlüsselfertigen Bau und den Serviceleistungen für das Gebäude im laufenden Betrieb.Das Leistungsspektrum umfasst Bürogebäude, Einrichtungshäuser, Kühlhäuser, Logistikgebäude, Produktionsgebäude und Verbrauchermärkte. BREMER arbeitet und baut ressourcenschonend durch ein frühzeitiges Zusammenführen von Standort, Gebäude, Technik und Nutzung. Die Wertschöpfungs- und Versorgungskette wird dauerhaft mit den Kunden optimiert.Die Betriebsleistung betrug 2022 insgesamt 1.200 Mio. EUR, das Volumen der Fertigteile 137.000 cbm.1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich täglich mit Leidenschaft für den Kundenerfolg ein.Die Unternehmensleitung der BREMER AG setzt sich zusammen aus Wilhelm Bremer (Inhaber), Michael Dufhues, Dr. Matthias Molter und Torsten Schuff (Vorstände).Pressekontakt:Jens LoberTelefon: +49 5251 770-50118Mobil: +49 174 3488816E-Mail: J.Lober@bremerbau.deOriginal-Content von: BREMER, übermittelt durch news aktuell