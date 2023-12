BRC Aktie: Keine Panik!

Die Brc-Aktie wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,44 USD, während der Aktienkurs bei 3,65 USD liegt, was einer Abweichung von -17,79 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,53 USD über die vergangenen 50 Tage, was einer Abweichung von +3,4 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität, wodurch die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Brc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Brc diskutiert. Dennoch sind in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgekommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.