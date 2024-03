BRANICKS Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

In den vergangenen zwei Wochen hat die Aktie von Branicks laut einer Auswertung der sozialen Medien eine besonders positive Resonanz bei überwiegend privaten Nutzern erhalten. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Branicks liegt bei 66,06 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 74,46 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Branicks, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie steht aktuell vermehrt im Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating beiträgt.

Bei der technischen Analyse wird der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, der aktuell bei 3,66 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 1,032 EUR deutlich darunter liegt, erhält Branicks eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2 EUR weist mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt wird Branicks auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.