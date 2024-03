BRANICKS Aktie: Finger weg?

Die Branicks-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, um eine umfassende Analyse zu erhalten. Beginnen wir mit der technischen Analyse, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet wird. Dieser Wert liegt aktuell bei 3,58 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,934 EUR liegt, was einem Unterschied von -73,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 1,82 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -48,68 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Branicks-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Branicks in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Branicks-Aktie zeigt einen Wert von 77 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 68,54, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Branicks langfristig unterdurchschnittlich aktiv sind, und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen ein eher negativer Ausblick für die Branicks-Aktie.