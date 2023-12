BRANICKS Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Aktie von Branicks wird von Investoren und Nutzern im Internet negativ bewertet, da sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung unterdurchschnittlich sind. Daher wird die Aktie langfristig als "schlecht" eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurde über Branicks neutral diskutiert, jedoch sind in den letzten Tagen vor allem positive Themen aufgekommen, was zu einer "neutralen" Einschätzung seitens der Anleger führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, was ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 6,06 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,575 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -41,01 Prozent, was als "schlecht" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 4,04 EUR, was einen Abstand von -11,51 Prozent bedeutet und ebenfalls als "schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Branicks daher eine Gesamtbewertung von "schlecht".

