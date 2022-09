BRAIN Biotech AG verkauft Tochtergesellschaft L.A. Schmitt an ein Unternehmen der URI-Gruppe

Weitere Suchergebnisse zu "BRAIN Biotech":

* BRAIN Biotech AG fokussiert Geschäftsaktivitäten weiter * Transaktion wurde am 26. September 2022 abgeschlossen * URI-Gruppe erweitert ihr Netzwerk in die europäische Produktion Zwingenberg, 26. September 2022 - Die BRAIN Biotech AG hat den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft L.A. Schmitt GmbH, Ludwigsstadt, an ein Unternehmen der URI-Gruppe, Seoul, Korea, bekannt gegeben. Die Transaktion wurde am 26. September 2022 abgeschlossen. L.A.… Hier weiterlesen