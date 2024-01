BQE Water Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Aktienkurs von Bqe Water verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,29 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien im Industrie-Sektor liegt die Rendite von Bqe Water um 4,8 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 0,41 Prozent, und Bqe Water liegt aktuell 1,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Bqe Water eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher erhält Bqe Water insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bqe Water liegt derzeit bei 18,16, was 52 Prozent niedriger ist als der Durchschnittswert in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7, der auf 7-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 35,39 Punkten, was darauf hinweist, dass Bqe Water weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,65, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Basierend auf diesen Werten erhält das Bqe Water-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.