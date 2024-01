BQE Water Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Aktie von Bqe Water gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da es mit 18,16 insgesamt 52 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt, der 38,05 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Gut".

Die Dividendenpolitik von Bqe Water schneidet im Vergleich zur Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies schlecht ab. Die derzeit ausgeschütteten Dividenden liegen 2,17 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 %.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Bqe Water in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -1,29 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt. Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Bqe Water diskutiert, mit keiner klaren Richtung im positiven oder negativen Bereich. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Bqe Water auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.