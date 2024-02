BQE Water Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bqe Water liegt derzeit bei 20,27 und damit 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies von 29. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, so zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Bqe Water. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bqe Water-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine Überkäufe oder Verkäufe, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating für Bqe Water.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Bqe Water in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 8,41 Prozent erzielt hat, was mehr als 6 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance der "Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Industrie insgesamt liegt die Rendite von Bqe Water mit 3,36 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.