BQE Water Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Derzeitige Stimmung rund um Bqe Water Aktie

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Bqe Water zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bqe Water erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Bqe Water bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Technische Analyse

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Bqe Water derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 28,19 CAD, womit der Kurs der Aktie (30,6 CAD) um +8,55 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt ein positives Bild, da die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Bqe Water eine Rendite von -1,29 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 4,83 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 1,38 Prozent, wobei Bqe Water aktuell 2,67 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Fundamental

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bqe Water liegt bei einem Wert von 18, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 38,09) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Bqe Water damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.