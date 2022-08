BP Plc-Aktie: Kurswahnsinn!

Finanztrends Video zu BP



mehr >

Die Aktien von BP Plc legten im Vormittagshandel in London sowie im vorbörslichen Handel an der NYSE um rund 4 Prozent zu, nachdem der britische Energiekonzern am Dienstag deutlich höhere Gewinne und Umsätze im zweiten Quartal gemeldet hatte. Der bereinigte RC-Gewinn pro ADS übertraf die Marktschätzungen. Die Ergebnisse spiegeln die gestiegene Produktion und Preise wider. Aktienrückkauf geplant Außerdem kündigte bp… Hier weiterlesen