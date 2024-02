BP PLC ADR löst Jubelsturm aus!

In den letzten zwei Wochen wurde Bp von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen. Die Redaktion hat auch genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei schlussendlich 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale gefunden. Basierend auf dieser Auswertung wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bp bei 12. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 9,83) liegt die Aktie über dem Durchschnitt um ca. 30 Prozent. Aus dieser Perspektive wird Bp als überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Bp eine Performance von 58,09 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -17,21 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +75,3 Prozent im Branchenvergleich für Bp. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag Bp mit 75,3 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Bp in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird Bp auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 21,63 Punkten, was darauf hinweist, dass Bp momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Bp damit mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.