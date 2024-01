BP PLC ADR Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Bp-Aktie hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion hauptsächlich negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten. Jedoch überwog an neun Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen ergaben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die Veränderungen im Anleger-Sentiment und der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien geben präzise Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Bp wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bp daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Energie" hat die Bp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt, was 70,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bp-Aktie derzeit bei 490,82 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 461,45 GBP liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der Abstand zum GD200 beträgt -5,98 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 477,11 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.