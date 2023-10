BP PLC ADR Aktie: Ein wahrer Champion!

Bp, ein Unternehmen aus dem Markt "Integriertes Öl und Gas", notiert aktuell (Stand 11:28 Uhr) mit 530.9 GBP nahezu gleich (-0.09 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Bp auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Bp aktuell mit dem Wert 38,02 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 27,87. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Buy". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Bp hat mit einer Dividendenrendite von 4 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (12.04%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -8,04. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bp-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Bp konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Bp auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

