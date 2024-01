BP PLC ADR Aktie: Das könnte ganz eng werden!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für die Bp-Aktie deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine tendenziell negative Meinung zur Aktie zeigen. Auch die Diskussionen und die Aufmerksamkeit für das Unternehmen in den sozialen Medien haben abgenommen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend negativ. In den letzten Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Darüber hinaus ergaben sich aus der Analyse der sozialen Medien 4 negative Signale und keine positiven Signale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat die Bp-Aktie in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 58,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Bp eine Outperformance von +69,85 Prozent gezeigt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bp-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation auf, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 26, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,72 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für Bp.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stimmung und das Anlegerverhalten in Bezug auf Bp überwiegend negativ sind, während die Performance und der Relative Strength Index positive Signale liefern.