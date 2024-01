BP PLC ADR Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Bp verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,09 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor eine Überrendite von 69,92 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Bp-Aktie derzeit um -3,7 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -5,11 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Bp-Aktie zeigen sich über einen längeren Zeitraum als schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf einen "Neutral"-Wert hin. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Bp in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Bp-Aktie sowohl auf kurzfristiger Basis (7 Tage) als auch auf längerfristiger Basis (25 Tage) als "Neutral", da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält Bp eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.