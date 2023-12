BP PLC ADR Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

In den letzten beiden Wochen wurde Bp von überwiegend privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu der Schlussfolgerung, dass die Anleger-Stimmung als "Neutral" einzustufen ist. Dies steht im Gegensatz zu den überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 493,65 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 463,65 GBP liegt, was einer Abweichung von -6,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von -6,03 Prozent und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die kurzfristige Basis.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 5 Analysten zeigt, dass 3 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" sind, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Kurzfristig betrachtet, ergibt sich eine Einstufung von 1 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 675 GBP, was auf eine mögliche Steigerung um 45,58 Prozent vom letzten Schlusskurs hinweist und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) bei einem Niveau von 57,32 und 57,12 auf einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt auch hier eine Gesamteinschätzung auf "Neutral"-Basis.

Sollten BP PLC ADR Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich BP PLC ADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BP PLC ADR-Analyse.

BP PLC ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...