BP PLC ADR Aktie: Was macht der Markt?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Bei Bp wurde eine hohe Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Stimmungsbewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Bp-Aktie derzeit überkauft ist, was als schlechtes Signal eingestuft wird. Der RSI25 gibt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Bp-Aktie derzeit 4,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Aufgrund der Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch insgesamt negativ bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen haben auch eine Überzahl von Kaufsignalen ergeben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.