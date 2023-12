BP PLC ADR Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Aktie von Bp hat in Bezug auf die aktuelle Dividendenrendite eine Bewertung von 4 Prozent erhalten, was unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wurde die Dividendenpolitik von Bp von Analysten als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Bp-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Der letzte Schlusskurs (461,8 GBP) liegt deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 495,98 GBP, was einer Abweichung von -6,89 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (461,8 GBP) mit einer Abweichung von -7,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt von 498,17 GBP.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bp-Aktie liegt bei 75,46, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 5 Analysten zeigt, dass die Aktie im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wird. Kurzfristig wurde die Aktie von 1 Analyst als "Gut", von 0 als "Neutral" und von 1 als "Schlecht" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 675 GBP, was einer potenziellen Steigerung von 46,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (461,8 GBP) aus entspricht.

Insgesamt erhält die Bp-Aktie somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating, basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.