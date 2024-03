BP PLC ADR Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Bp von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daraus ergibt sich eine insgesamt negative Anleger-Stimmung, die wir als "Schlecht" einstufen.

Unsere Redaktion hat auch positive Signale herausgefiltert und dabei ein "Gut"-Signal gefunden. Daher empfehlen wir die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor hat die Aktie von Bp im letzten Jahr eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt. Dies liegt 78,93 Prozent über dem Durchschnitt (-20,84 Prozent) in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Bp-Aktie weist einen Wert von 37 für die letzten 7 Tage auf. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI für 25 Tage liegt bei 50,9, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach dem RSI.

Analysten schätzen die Bp-Aktie langfristig als "Neutral" ein. Von 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 3 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" ein. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 711,67 GBP, was einer Erwartung von 49,06 Prozent entspricht. Unter Berücksichtigung aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine "Neutral"-Bewertung.