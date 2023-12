BP PLC ADR Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Dieser Index betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI für Bp beträgt derzeit 47,05 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI 56, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung von "Neutral" für die RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Bp-Aktie wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Diskussionen und Meinungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die technische Analyse zeigt zudem drei Handelssignale, von denen jedoch drei als schlecht bewertet werden.

Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von -5,02 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie, zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bp ist jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aktie von Bp bezogen auf die Anlegerstimmung und das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bzw. "Gut" angemessen bewertet wird.