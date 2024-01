BP PLC ADR Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Bp verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,09 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -11,76 Prozent, was bedeutet, dass Bp im Branchenvergleich eine Outperformance von +69,85 Prozent erzielt hat. Der "Energie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -11,76 Prozent, wobei Bp um 69,85 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bp-Aktie in den letzten 7 Tagen lag bei 26, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,72, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Bp.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes wurde in den letzten Wochen bei Bp eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies spiegelt sich in negativen Auffälligkeiten wider, weshalb dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Außerdem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bp für diese Stufe daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Bp ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen besonders hervorgehoben, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Zudem ergaben sich 4 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale aus der Analyse der sozialen Medien, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.