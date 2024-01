BP PLC ADR Aktie: Keine Panik!

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Bp in den sozialen Medien festgestellt werden. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine leichte Reduktion festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bp daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor verzeichnet Bp eine Rendite von 58,09 Prozent, was mehr als 71 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -12,64 Prozent, während Bp mit 70,73 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Bp in den sozialen Medien aufgegriffen. Eine Analyse von Handelssignalen ergab drei konkret berechnete Signale (2 "Gut", 1 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führte. Insgesamt wird Bp daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bp liegt bei 62,63, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 61,16 und ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.