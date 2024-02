BP PLC ADR Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Bp-Aktie stattgefunden. Von diesen waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 2 "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Bp-Aktie. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie als "Schlecht". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Gut ein, 0 als Neutral und 1 als Schlecht. Die durchschnittliche Kurszielbewertung der Analysten ergab 675 GBP. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 40,7 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 479,75 GBP. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Bp somit ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Bp diskutiert. Dementsprechend wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer "Neutral" Bewertung für dieses Kriterium. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bp kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Bp in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength-Index, der RSI, herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Bp-RSI liegt bei 22,91, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,24, woraus eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".