BP PLC ADR Aktie: Jetzt aber!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Bp wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Bp in diesem Punkt also als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Analysten ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da 3 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 1 negative Empfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bp liegt bei 675 GBP, was einer erwarteten Kurssteigerung um 46,2 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen das Rating "Gut".

In den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Tagen eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Bp. Es gab acht positive und vier negative Tage, mit zwei Tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme berechneten mehrere bestätigte Handelssignale, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde auf 7- und 25-Tage-Basis für Bp betrachtet. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass Bp momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Bp also mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.