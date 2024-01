BP PLC ADR Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Bp eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bp-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 487,95 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 446,05 GBP liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (466,87 GBP) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bp liegt bei 84,68 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 59,84, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Institutionelle Analysten haben Bp in den letzten 12 Monaten 3-mal mit "Gut", 1-mal mit "Neutral" und 1-mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Trotz fehlender Analystenupdates im letzten Monat erwarten sie eine Entwicklung von 51,33 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 675 GBP an, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten.