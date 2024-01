BP PLC ADR Aktie: Ist es das gewesen?

Der Aktienkurs von Bp hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt, was mehr als 71 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Energie" liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die in den letzten 12 Monaten bei -12,64 Prozent lag, übertrifft Bp auch hier mit einer Rendite von 70,73 Prozent deutlich. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der RSI der Bp-Aktie mit 62,63 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 61,16, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Analysten bewerten die Bp-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig betrachtet, gab es in einem Monat 0 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einschätzungen, was zu einer letzten Bewertung als "Schlecht" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 675 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 46,95 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Bp eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Bp, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bp daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.