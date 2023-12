BP PLC ADR Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Bp wurden vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Diese negativen Themen rund um Bp haben zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung geführt. Die analytische Seite zeigt, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bp-Aktie liegt bei 36 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 55,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bp.

Im Branchenvergleich hat die Bp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt, was 70,99 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Bp zu beobachten. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch die Redaktion. Allerdings wurde über Bp deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.