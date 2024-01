BP PLC ADR Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Bp war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An drei Tagen herrschte jedoch eine positive Stimmung, während sieben Tage von negativer Kommunikation geprägt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Sentiment jedoch zugunsten positiver Themen verschoben, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine neutrale Bewertung erhält. Eine eingehendere und automatische Analyse der Kommunikation ergab, dass in letzter Zeit überwiegend positive Signale dominierten, was zu der insgesamt neutralen Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führte.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Bp eine starke Aktivität festgestellt, was zu der Bewertung "Gut" führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung, was insgesamt zu einer positiven langfristigen Stimmungsbewertung führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Bp-Aktie derzeit bei 489,74 GBP, was zu einer schlechten Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 453 GBP lag und somit einen Abstand von -7,5 Prozent aufbaute. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 470,89 GBP und einer Differenz von -3,8 Prozent im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem RSI-Niveau von 98,12 erhält die Bp-Aktie die Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet dagegen auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des RSI.