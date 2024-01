BP PLC ADR Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Bp-Aktie wurde in einer aktuellen technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 486,35 GBP, was einer Abweichung von -5,07 Prozent vom letzten Schlusskurs (461,7 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 464,92 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating, da 3 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Bp-Aktie liegt bei 675 GBP, was einer positiven Entwicklung von 46,2 Prozent entspricht.

Das Sentiment und der Buzz zur Bp-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Bp-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus dieser Analyse eine positive Bewertung der Bp-Aktie, sowohl aus technischer als auch aus Analystensicht.