BP PLC ADR Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An einem Tag dominierten vor allem positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger auch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Bp unterhalten. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Unsere Analyse kann starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Bp jedoch deutlich verschlechtert. Deshalb erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Bp haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Bp eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende ist Bp im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (11,89 %) mit einer Dividende von 4 % niedriger zu bewerten, was einer Differenz von 7,89 Prozentpunkten entspricht. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Bp nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt mit 12,77 insgesamt 41 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 9,07 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".