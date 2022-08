BP, ConocoPhillips und Cheniere Energy gehören zu den potenziellen Nutznießern der bevorstehenden Schließung der Nord Stream 1-Pipeline

Finanztrends Video zu BP



mehr >

Russlands staatlicher multinationaler Energiekonzern kündigte eine weitere Wartungsstilllegung der Nord Stream 1-Pipeline an, nachdem die Erdgasmenge in den vergangenen Wochen zurückgegangen war, da die Pipeline derzeit nur mit 20 % des vertraglich vereinbarten Volumens betrieben wird, berichtet CNBC. Erdgaspreise schießen in die Höhe Die Ankündigung der Schließung ließ die europäischen Erdgaspreise am Montag in die Höhe schnellen, da die niederländischen… Hier weiterlesen