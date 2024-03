BP Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bp beträgt derzeit 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10,1 im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" über dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bp-Aktie auf der langfristigen Basis des 200-Tage-Durchschnitts bei 481,76 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 491 GBP liegt, was einer Abweichung von +1,92 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auf der kurzfristigen 50-Tage-Basis liegt der Durchschnitt bei 466,27 GBP, was einen Schlusskurs von +5,3 Prozent bedeutet, was zu einer "Gut"-Bewertung für Bp führt. Insgesamt erhält Bp daher ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte Bp in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +77,14 Prozent. Dies deutet auf eine starke Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt hin und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Bp-Aktie war in den sozialen Medien vor allem von überwiegend negativen Meinungen geprägt. Der Meinungsmarkt zeigte jedoch auch vorwiegend "Gut"-Signale, insbesondere ein Signal (1 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.