BP Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als überkauft gelten. Die Bewertung des RSI für die Bp-Aktie liegt bei 16,76, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 42,34 und wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Bp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt, was 75,37 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -17,27 Prozent, und Bp übertrifft diesen Wert deutlich. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Bp-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 481,87 GBP lag. Der letzte Schlusskurs war mit 493,3 GBP um 2,37 Prozent höher, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 466,9 GBP, und der letzte Schlusskurs lag um 5,65 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bp-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Bp-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 2 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft. Die abgegebenen Kursziele weisen darauf hin, dass die Aktie um 44,27 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Bp-Aktie somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.