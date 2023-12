BP Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Bp hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt, was 73,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -15,62 Prozent, aber Bp übertrifft diesen Wert deutlich. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Bp in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Die Stimmung und das Interesse an Bp in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussion über das Unternehmen haben ebenfalls zugenommen, was als positiv bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 493,65 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 463,65 GBP liegt, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist einen Abwärtstrend auf, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Bp-Aktie aufgrund der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

