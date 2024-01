BP Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Bp-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An fünf Tagen war die Stimmung positiv, während an sieben Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die negativen Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu der insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Energie-Sektor hat die Bp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt, was 70,2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -12,11 Prozent, was bedeutet, dass Bp aktuell 70,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 491,26 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 466,15 GBP weicht davon um -5,11 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (484,07 GBP), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,7 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Bp-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Bp-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analysten sind jedoch in Berichten jüngeren Datums zu einer anderen Beurteilung gekommen, und das durchschnittliche Rating für das Bp-Wertpapier vom letzten Monat ist "Schlecht". Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 675 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 44,8 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist demnach "Gut". Insgesamt erhält Bp von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

