BP Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei die Diskussion an sechs Tagen von positiven Themen dominiert wurde, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Vor kurzem haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bp ausgetauscht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen deuten auf ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen hin, mit 3 "Gut"-Signalen und keinem "Schlecht"-Signal, was zu einer positiven Einschätzung dieses Kriteriums führt.

Die Internet-Stimmung kann die Marktstimmung verstärken oder sogar umkehren. Bei Bp wurde eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt, jedoch war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbewertung führt.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Bp-Aktie abgegeben, wovon 3 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 675 GBP deutet auf ein Aufwärtspotential von 51,41 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Bp mit 445,8 GBP derzeit -4,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Bewertung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -8,71 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

