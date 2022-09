BP-Aktie: Was steckt hinter dem Gas-Deal mit Eni?

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

BP will sich von Teilen seines Gas-Geschäfts trennen: Wie der Rohstoff-Gigant am Mittwoch bekannt gab, werde er sein Upstream-Geschäft in Algerien an den italienischen Energieversorger Eni verkaufen. BP verkauft Anteile an zwei Gasfeldern BP hält derzeit Beteiligungen an den algerischen Gasprojekten in Salah (33,5 %) und Amenas (45,9 %). Eben diese Anteile will der Konzern nun verkaufen. Beide Projekte werden… Hier weiterlesen