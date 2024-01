BP Aktie: Was noch aussteht!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Bp diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führte. Insgesamt dominierten neun Tage lang negative Kommunikation, während positive Themen nur an drei Tagen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass Bp in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich neutral bewertet wurde. Im zurückliegenden Monat gab es eine Schlecht-Empfehlung, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie beeinflusst. Trotzdem liegt das durchschnittliche Kursziel für Bp bei 675 GBP, was einem Potenzial von 46,28 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Empfehlung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Bp-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 62,47 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 55,61). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bp bei 490,82 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 461,45 GBP notiert. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -5,98 Prozent beträgt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 477,11 GBP, was dazu führt, dass die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Bp-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung gemäß der technischen Analyse.

Sollten BP Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich BP jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BP-Analyse.

BP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...